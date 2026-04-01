Issendolus

De ferme en ferme, Ferme du Lac des Termes à Issendolus

Lac des Termes, 628 chemin de Gruffiel Issendolus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (soir pour certaines) et 26 avril en journée ! les fermes vous ouvrent leurs (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts

Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (soir pour certaines) et 26 avril en journée ! les fermes vous ouvrent leurs (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts

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Lac des Termes, 628 chemin de Gruffiel Issendolus 46500 Lot Occitanie +33 6 88 49 53 77 lacdestermes@gmail.com

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English :

This year, Le Lot De Ferme en Ferme, organized by Bio 46, the grouping of organic farmers in the Lot, will take place on April 25 (evening for some) and 26 during the day! the farms open their doors to you (see program): come and meet the farmers of the department. It is an opportunity to create links between producers and consumers, to discover organic farming, sustainable food and to promote short circuits

L’événement De ferme en ferme, Ferme du Lac des Termes à Issendolus Issendolus a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac