Fermes en Fête – Ferme du lac des Termes, Ferme du lac des Termes, Issendolus

Fermes en Fête – Ferme du lac des Termes Dimanche 7 juin, 09h00 Ferme du lac des Termes Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vente de produits fermiers locaux, food truck, marché paysan // buvette. Visites et ventes de 11h à 18h, (parcours didactique) animation traite de 9h à10h30, balade avec les chèvres à 16h.

Ferme du lac des Termes 628 chemin de Gruffiel 46500 Issendolus Issendolus 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lacdestermes@gmail.com »}]

Visite à la ferme

DR