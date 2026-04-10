Saint-Front

De ferme en ferme La ferme des Fayards

Le bois de la bâtie Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Petite ferme de montagne en agriculture biologique, où sont élevées une soixantaine de chèvres alpines. Le lait est transformé sur place en fromages et yaourts artisanaux. Une production locale et authentique à découvrir en vente directe à la ferme.

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Le bois de la bâtie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 68 49 67 lucieboudol@orange.fr

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English :

Small organic mountain farm, where around 60 Alpine goats are raised. The milk is processed on site into artisanal cheeses and yoghurts. Authentic local produce, sold direct from the farm.

L’événement De ferme en ferme La ferme des Fayards Saint-Front a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal