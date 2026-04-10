Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

De ferme en ferme La Reine des prés Boussoulet Champclause

De ferme en ferme La Reine des prés Boussoulet Champclause samedi 25 avril 2026.

Lieu : Boussoulet

Adresse : 5 route du rouchassou

Ville : 43260 Champclause

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Champclause

De ferme en ferme La Reine des prés

Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, découvrez les plantes médicinales de Marie -France
  .

Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65  frdp.bouss@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From farm to farm HAUTE-LOIRE, discover the medicinal plants of Marie-France

L’événement De ferme en ferme La Reine des prés Champclause a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Champclause (Haute-Loire)