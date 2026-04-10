De ferme en ferme La Reine des prés Boussoulet Champclause
De ferme en ferme La Reine des prés Boussoulet Champclause samedi 25 avril 2026.
Champclause
De ferme en ferme La Reine des prés
Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, découvrez les plantes médicinales de Marie -France
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Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65 frdp.bouss@gmail.com
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English :
From farm to farm HAUTE-LOIRE, discover the medicinal plants of Marie-France
L’événement De ferme en ferme La Reine des prés Champclause a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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