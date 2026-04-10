De ferme en ferme La Reine des prés Boussoulet Champclause

Champclause

De ferme en ferme La Reine des prés

Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, découvrez les plantes médicinales de Marie -France

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Boussoulet 5 route du rouchassou Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65 frdp.bouss@gmail.com

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English :

From farm to farm HAUTE-LOIRE, discover the medicinal plants of Marie-France

L’événement De ferme en ferme La Reine des prés Champclause a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal