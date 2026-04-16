Alaigne

DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LE CAMMAS FERME-HOSTEL

Route de Villelongue Alaigne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Cammas Ferme-Hostel vous ouvre ses portes au cœur de la nature. Je cultive et cueille à la main des plantes aromatiques et médicinales, dans le respect du rythme des saisons. Toutes les plantes sont transformées artisanalement sur la ferme. Lors de la visite, vous découvrirez les pratiques agro-écologiques, l’hydrologie régénérative et l’agroforesterie, ainsi que la découverte des bâtiments en ossature bois local, présentés par les constructeurs du territoire. Un moment chaleureux et familial pour échanger, déguster et se laisser inspirer. Programme sur notre site Internet.

Petit-déjeuner, apéro & goûter: découvrez les plantes aromatiques et leurs arômes, dans vos assiettes et vos verres. Assiettes sucrées, salées & mocktails: 7 €/10 €.

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Route de Villelongue Alaigne 11240 Aude Occitanie +33 6 85 33 97 72

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English :

Le Cammas Ferme-Hostel opens its doors to you in the heart of nature. I grow and hand-pick aromatic and medicinal plants, respecting the rhythm of the seasons. All plants are processed by hand on the farm. During the visit, you’ll learn about agro-ecological practices, regenerative hydrology and agroforestry, as well as discover the local timber-frame buildings, presented by local builders. A warm, family-friendly opportunity to talk, taste and be inspired. Program on our website.

Breakfast, aperitif & snack: discover aromatic plants and their flavors, on your plates and in your glasses. Sweet and savory plates & mocktails: 7 ?/10 ?.

L’événement DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LE CAMMAS FERME-HOSTEL Alaigne a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin