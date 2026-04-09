Alaigne

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE GIRARD

Chemin de la Guarriguette Alaigne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Pour la première fois venez vivre les Jeudis en Malepère dès le mois de juin avec les vigneronnes et vignerons de l’AOP Malepère.

Ils vous attendent pour la 12ème édition des Jeudis en Malepère!

Au programme: dégustations, restauration, animation…

Une soirée prometteuse, riche en saveurs et en convivialité !

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Chemin de la Guarriguette Alaigne 11240 Aude Occitanie +33 4 68 69 05 27 contact@domaine-girard.eu

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English :

For the first time, come and experience the Jeudis en Malepère in June with the winemakers of the Malepère PDO.

They look forward to welcoming you to the 12th Jeudis en Malepère!

On the program: tastings, food and entertainment…

A promising evening, rich in flavours and conviviality!

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE GIRARD Alaigne a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT