Informations pratiques

Le Mans

De fugues… En suites…

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 21:00:00

Date(s) :

2026-10-14

C’est sur une bande-son mélangeant la musique africaine et celle de Jean-Sébastien Bach que six danseuses virtuoses dessineront une myriade de motifs pour dévoiler ce qui les transcende, ce qui les dépasse, ce qui les tire vers le haut, dans un tourbillon étourdissant de chatoiements. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement De fugues… En suites… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72