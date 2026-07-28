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AGENDA · Le Mans

De fugues… En suites… Le Mans

mercredi 14 octobre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 Place des Jacobins
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

De fugues… En suites…

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14 21:00:00

Date(s) :
2026-10-14

C’est sur une bande-son mélangeant la musique africaine et celle de Jean-Sébastien Bach que six danseuses virtuoses dessineront une myriade de motifs pour dévoiler ce qui les transcende, ce qui les dépasse, ce qui les tire vers le haut, dans un tourbillon étourdissant de chatoiements.   .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement De fugues… En suites… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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