De la comédie française Château-Salins
vendredi 23 octobre 2026 · Château-Salins
Informations pratiques
Château-Salins
De la comédie française
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 22:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-27
Dans 3 heures, Nina doit dévoiler sa toute première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’effervescence des dernières répétitions, rien ne se déroule comme prévu !
Retards, stress, problèmes techniques et petits conflits d’égo viennent semer la pagaille au sein de la troupe.
Pourtant, une règle d’or demeure à la Comédie-Française on n’annule pas !
Nina et toute l’équipe se lancent alors dans une véritable course contre la montre pour sauver la représentation et faire en sorte que le spectacle puisse avoir lieu.Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
In 3 hours, Nina is set to unveil her very first production at the Comédie-Française. But amid the frenzy of the final rehearsals, nothing is going as planned!
Delays, stress, technical problems, and petty conflicts are wreaking havoc among the troupe.
Yet one golden rule remains at the Comédie-Française: we don’t cancel!
Nina and the entire team then embark on a real race against the clock to save the performance and ensure that the show can go on.
L’événement De la comédie française Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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