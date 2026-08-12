Informations pratiques

Château-Salins

Pat’patrouille le film mission dino

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Dimanche 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 15:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-20

Une mystérieuse tempê11te entraîne la Pat’ Patrouille sur une île tropicale encore inexplorée… où vivent de véritables dinosaures !

Aux côtés de Rex, un chiot passionné devenu expert des dinosaures, Ryder et son équipe découvrent un territoire aussi fascinant que dangereux. Mais l’arrivée de M. Hellinger, bien décidé à exploiter les richesses de l’île, menace cet équilibre fragile.

Lorsque ses agissements provoquent le réveil d’un gigantesque volcan, la Pat’ Patrouille devra unir ses forces pour protéger les dinosaures, sauver les habitants et empêcher une catastrophe.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

A mysterious storm sweeps the Paw Patrol to a previously unexplored tropical island… where real dinosaurs live!

Alongside Rex, a passionate puppy who has become a dinosaur expert, Ryder and his team discover a territory that is as fascinating as it is dangerous. But the arrival of Mr. Hellinger, who is determined to exploit the island’s resources, threatens this fragile balance.

When his actions trigger the eruption of a gigantic volcano, the Paw Patrol must join forces to protect the dinosaurs, save the residents, and prevent a catastrophe.

L’événement Pat’patrouille le film mission dino Château-Salins a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS