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Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Multi-accueil  » Pain d’épices », Château-Salins

samedi 5 septembre 2026 · Multi-accueil " Pain d'épices" · Château-Salins

Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Multi-accueil  » Pain d’épices », Château-Salins

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Multi-accueil " Pain d'épices"
Adresse
rue de la Tuilerie - Château-Salins
Ville
57170 Château-Salins
Département
Moselle
Tarif
Gratuit, sans inscription

Lieu d’Accueil Enfants-Parents Samedi 5 septembre, 09h00 Multi-accueil  » Pain d’épices » Moselle

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00

Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Multi-accueil  » Pain d’épices » rue de la Tuilerie – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit

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