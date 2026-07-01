Réunion de rentrée, Périscolaire, Château-Salins

Informations pratiques

Réunion de rentrée Jeudi 27 août, 19h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Cette réunion permettra de présenter les axes 2026-2027 du Relais Petite Enfance, avec plusieurs temps forts en continuité avec l’année précédente.