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AGENDA · Château-Salins

Réunion de rentrée, Périscolaire, Château-Salins

jeudi 27 août 2026 · Périscolaire · Château-Salins

Réunion de rentrée, Périscolaire, Château-Salins

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Périscolaire
Adresse
4 rue des braisettes - Château-Salins
Ville
57170 Château-Salins
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Réunion de rentrée Jeudi 27 août, 19h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Cette réunion permettra de présenter les axes 2026-2027 du Relais Petite Enfance, avec plusieurs temps forts en continuité avec l’année précédente.

À voir aussi à Château-Salins (Moselle)