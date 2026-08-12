Informations pratiques

Château-Salins

La bataille de Gaulle J’écris ton nom

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20 2026-09-22

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, un général encore inconnu rejoint Londres avec une conviction inébranlable la France n’a pas déposé les armes.

Sans armée, sans soutien et contre toute attente, il tente de convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. Peu à peu, des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés et des soldats déterminés se rallient à son appel, défiant une Histoire qui semblait déjà écrite.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

June 1940. France collapses and signs the armistice. Amid the chaos, one man refuses to give in. Alone against all odds, a still-unknown general arrives in London with an unshakable conviction: France has not laid down its arms.

Without an army, without support, and against all odds, he attempts to convince the world that the Battle of France is neither over nor lost. Little by little, resistance fighters operating in the shadows, rebellious high school students, and determined soldiers rally to his call, defying a course of history that seemed already set in stone.

L’événement La bataille de Gaulle J’écris ton nom Château-Salins a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS