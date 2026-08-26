DE LA COMEDIE FRANCAISE, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

DE LA COMEDIE FRANCAISE 27 – 30 août Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:30:00+02:00

Résumé :

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

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Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez le teaser du film De la Comu00e9die-Franu00e7aise (De la Comu00e9die-Franu00e7aise Teaser VF). De la Comu00e9die-Franu00e7aise, un film de Martin Darondeau et Bertrand Usclat », « html »: «

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un film de Martin Darondeau et Bertrand Usclat (1h15)