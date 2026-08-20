De la diplomatie aux archives vivantes du multilatéralisme, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

De la diplomatie aux archives vivantes du multilatéralisme Mardi 23 février 2027, 16h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-23T16:15:00+01:00 – 2027-02-23T17:15:00+01:00

Fin : 2027-02-23T16:15:00+01:00 – 2027-02-23T17:15:00+01:00

Florian Cafiero, Grégoire Mallard, Centre pour les humanités digitales et le multilatéralisme, Geneva Graduate Institute

Comment transformer les archives des négociations multilatérales en infrastructures dynamiques pour la recherche et la pratique diplomatique? Une réflexion alliant démonstration pratique et approche conceptuelle.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Conférence à 16h15

Durée: 1 heure, suivie d’un moment d’échange

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Le programme 16—18 des Humanités numériques, organisé par la Bibliothèque de Genève et la Chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève, interroge les transformations que le numérique fait vivre aux sciences humaines.

Ouvert à tous et toutes, il donne à voir des projets situés au croisement de l’histoire, de l’art, de la diplomatie, des études théâtrales, de la linguistique et de la littérature.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/16-18-des-humanites-numeriques »}, {« link »: « https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/cours-et-seminaires/seminaires/les-humanites-numeriques-pour-la-recherche-fondamentaux »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/node/3457 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Transformer les archives diplomatiques pour mieux comprendre le multilatéralisme.

Geneva Graduate Institute