De la mort qui tue, Festival les Montagnards, Corps

De la mort qui tue Mardi 21 juillet, 21h30 Festival les Montagnards Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:30:00+02:00

L’équipe de la mort qui tue nous embarque dans une vibrante et vertigineuse épopée pour célébrer l’urgence du vivant. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au coeur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux, mais criant de vie.

Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme !

« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.

Festival les Montagnards 38970 CORPS Corps 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie Du Grenier au Jardin rue vie

MATHIEU DUTOT