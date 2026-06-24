Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps vendredi 16 octobre 2026.

Corps

Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Rue des Fossés Mairie de Corps Corps Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 15:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Séance de pré-ouverture hors les murs. Projection du film Toni en famille de Nathan Ambrosioni (2023) France.

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Rue des Fossés Mairie de Corps Corps 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com

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English :

Pre-opening screening off-site. Screening of the film Toni en famille by Nathan Ambrosioni (2023), France.

L’événement Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Corps a été mis à jour le 2026-06-24 par Matheysine Tourisme