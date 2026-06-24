Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps
Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps vendredi 16 octobre 2026.
Corps
Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation
Rue des Fossés Mairie de Corps Corps Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 15:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Séance de pré-ouverture hors les murs. Projection du film Toni en famille de Nathan Ambrosioni (2023) France.
.
Rue des Fossés Mairie de Corps Corps 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pre-opening screening off-site. Screening of the film Toni en famille by Nathan Ambrosioni (2023), France.
L’événement Projection Toni en famille 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Corps a été mis à jour le 2026-06-24 par Matheysine Tourisme
À voir aussi à Corps (Isère)
- De la mort qui tue, Festival les Montagnards, Corps 21 juillet 2026