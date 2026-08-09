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De la place dans l’atelier vide atelier Granville

dimanche 9 août 2026 · Granville

De la place dans l’atelier vide atelier Granville

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
103 Rue des Juifs
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

De la place dans l’atelier vide atelier

103 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

L’atelier de poterie de la rue des juifs vide ses étagères. Venez retrouver des pièces d’anciennes collections, des prototypes, des pièces mini défaut à des prix tout doux.   .

103 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie   clementine.halberstadt@gmail.com

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English : De la place dans l’atelier vide atelier

L’événement De la place dans l’atelier vide atelier Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer

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