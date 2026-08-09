De la place dans l’atelier vide atelier Granville
dimanche 9 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
De la place dans l’atelier vide atelier
103 Rue des Juifs Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’atelier de poterie de la rue des juifs vide ses étagères. Venez retrouver des pièces d’anciennes collections, des prototypes, des pièces mini défaut à des prix tout doux. .
103 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie clementine.halberstadt@gmail.com
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English : De la place dans l’atelier vide atelier
L’événement De la place dans l’atelier vide atelier Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer
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