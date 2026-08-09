Informations pratiques

Granville

De la place dans l’atelier vide atelier

103 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

L’atelier de poterie de la rue des juifs vide ses étagères. Venez retrouver des pièces d’anciennes collections, des prototypes, des pièces mini défaut à des prix tout doux. .

103 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie clementine.halberstadt@gmail.com

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English : De la place dans l’atelier vide atelier

L’événement De la place dans l’atelier vide atelier Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer