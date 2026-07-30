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AGENDA · Granville

Summer Mandoline Granville

vendredi 7 août 2026 · Granville

Summer Mandoline Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Summer Mandoline

26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Rejoignez François Bihorel dans son voyage estival à la mandoline à travers la musique celtique et italienne, le répertoire classique et ses propres créations musicales. Laissez-vous emporter par la douceur des voix et des cordes.   .

26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : Summer Mandoline

L’événement Summer Mandoline Granville a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer

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