Summer Mandoline Granville
vendredi 7 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Summer Mandoline
26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Rejoignez François Bihorel dans son voyage estival à la mandoline à travers la musique celtique et italienne, le répertoire classique et ses propres créations musicales. Laissez-vous emporter par la douceur des voix et des cordes. .
26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : Summer Mandoline
L’événement Summer Mandoline Granville a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer
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