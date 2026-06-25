De la traite au fromage Bouxwiller
De la traite au fromage Bouxwiller lundi 6 juillet 2026.
Bouxwiller
De la traite au fromage
8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 15:30:00
Date(s) :
2026-07-06
De de la fabrication du fromage à la préparation votre fromage à emporter. Réservation www.fermepeda.fr
Après la traite d’une chèvre, direction la fromagerie pour préparer un fromage à emporter.
Attention chaque participant (adulte et enfant) doit posséder un billet..
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8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr
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English :
From cheese-making to preparing your cheese to go. Reservations: www.fermepeda.fr
L’événement De la traite au fromage Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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