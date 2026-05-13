Bouxwiller

Initiation aux danses traditionnelles

3 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le groupe folklorique du Pays de Hanau invite les enfants (et leurs parents s’ils le souhaitent) à découvrir les danses traditionnelles alsaciennes dans une ambiance conviviale et joyeuse. Un moment festif, de partage et de complicité aux côtés de bénévoles passionnés.

Allez hop, on danse !

Le groupe folklorique du Pays de Hanau invite les enfants (et leurs parents s’ils le souhaitent) à découvrir les danses traditionnelles alsaciennes dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Un moment festif, de partage et de complicité aux côtés de bénévoles passionnés.

À la fin de l’initiation, une boisson rafraîchissante sera offerte aux participants et ils auront la possibilité d’essayer une coiffe alsacienne sur demande pour la photo souvenir

Et pour prolonger le plaisir, il sera possible de déguster de délicieuses tartes flambées et grillades sur place.

Plus tard dans la soirée, laissez-vous emporter par la magie d’une grande soirée folklorique, organisée dans le cadre des Vendredis de l’été de la ville de Bouxwiller. Musique, danse et traditions seront au rendez-vous pour une soirée inoubliable ! 0 .

3 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays de Hanau folklore group invites children (and their parents if they wish) to discover traditional Alsatian dances in a friendly and joyful atmosphere. A festive moment of sharing and complicity with passionate volunteers.

L’événement Initiation aux danses traditionnelles Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre