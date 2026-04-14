Faire germer les idées Bouxwiller
Faire germer les idées Bouxwiller dimanche 19 juillet 2026.
Bouxwiller
Faire germer les idées
Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Découvrez le potager de la ferme du Hexe Hoft et plongez au cœur des secrets du jardinage. Repartez inspiré pour faire pousser vos nouvelles idées au jardin !
Découvrez le potager de la ferme du Hexe Hoft et plongez au cœur des secrets du jardinage. Participez à des échanges conviviaux autour du potager, partagez astuces, expériences et conseils avec d’autres passionnés. Repartez inspiré pour faire pousser vos nouvelles idées au jardin ! .
Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 05 39 84 hexehoft@gmail.com
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English :
Discover the vegetable garden at Hexe Hoft Farm and delve into the secrets of gardening. Leave inspired to grow your new ideas in the garden!
L’événement Faire germer les idées Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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