Sortie Chauves-souris Bouxwiller
Sortie Chauves-souris Bouxwiller samedi 25 juillet 2026.
Bouxwiller
Sortie Chauves-souris
Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le jour, elles se font discrètes; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg.
Le jour, elles se font discrètes ; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg.
La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace. .
Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
By day, they are discreet; by night, they take to the skies. Bats offer us an ultrasonic, high-flying spectacle under the stars! Discover these mysterious creatures of the night on the Bastberg hill, through a playful, auditory approach.
L’événement Sortie Chauves-souris Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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