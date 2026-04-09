Bouxwiller

Sortie Chauves-souris

Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le jour, elles se font discrètes; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg.

Le jour, elles se font discrètes ; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg.

La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace. .

Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By day, they are discreet; by night, they take to the skies. Bats offer us an ultrasonic, high-flying spectacle under the stars! Discover these mysterious creatures of the night on the Bastberg hill, through a playful, auditory approach.

L’événement Sortie Chauves-souris Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre