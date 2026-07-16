Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En compagnie de Freddy Staath, maire de Bouxwiller, découvrez la magnifique façade restaurée de l’Hôtel de Ville.

Exceptionnellement, ouvrez la porte de la salle du conseil et replongez dans le passé princier de la ville. Vous aurez également l’occasion d’admirer la belle voûte de la salle des mariages, et même l’honneur d’entrer dans le bureau du maire.

Découvrez les trésors de l’histoire que cache ce beau bâtiment, ancienne chancellerie du comté de Hanau-Lichtenberg.

Hôtel de Ville de Bouxwiller 1, place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bouxwiller Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 38 39 [{« type »: « phone », « value »: « 0388003839 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museedupaysdehanau.eu »}] Ancienne chancellerie du comté de Hanau-Lichtenberg, l’Hôtel de Ville a été construit entre 1658 et 1663 sous la conduite du maître d’œuvre Jean Weibel de Strasbourg. Trois œuvres exceptionnelles ornent la salle du conseil de l’Hôtel de Ville. Elles font partie d’un ensemble de seize tableaux peints en 1640 pour la galerie de l’hôtel du duc de la Ferté-Senneterre à Paris. Ces trois toiles ont sans doute été acquises par le comte Jean René III pour sa résidence à Bouxwiller.

En compagnie de Freddy Staath, maire de Bouxwiller, découvrez la magnifique façade restaurée de l’Hôtel de Ville.

©Mélanie Le Hir