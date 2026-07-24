Vendredis de l’été Balade nature Bouxwiller
vendredi 14 août 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Vendredis de l’été Balade nature
Parking du Bastberg (côté Bouxwiller) Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un vol de chauves-souris, un bruissement de feuille, une pierre qui roule… À la tombée de la nuit, le moindre petit bruit prend de l’ampleur. Embarquez pour une exploration sonore pleine de mystère sur la colline du Bastberg.
Un vol de chauve-souris, un bruissement de feuille, une pierre qui roule… A la tombée de la nuit, le moindre petit bruit prend de l’ampleur. Embarquez pour une exploration sonore pleine de mystère sur la colline du Bastberg. .
Parking du Bastberg (côté Bouxwiller) Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
A flock of bats, the rustling of leaves, a rolling stone… %C0 as night falls, even the slightest sound seems to grow louder. Embark on a mysterious soundscape exploration on Bastberg Hill.
L’événement Vendredis de l’été Balade nature Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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