Vendredis de l’été Concert les Ga’Coustiques Bouxwiller
vendredi 28 août 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Vendredis de l’été Concert les Ga’Coustiques
Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Avec les Ga’Coustiques, montez à bord le temps d’une soirée et partagez une aventure musicale que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Clap de fin festif pour les Vendredis de l’été avec Les Ga’coustiques !
Un trio de copains du pays de Bitche qui vous embarque pour un voyage musical aux airs celtiques et aux parfums de fête !
Au programme violon endiablé, flûte, guitare, harmonica et des reprises de Brel, Renaud, Louise Attaque… le tout saupoudré d’une bonne dose de bonne humeur et de jig irlandaise !
Une soirée qui sent bon la musique, l’amitié et les terrasses animées ! 0 .
Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come aboard Les Ga?Coustiques for an evening of musical adventure you won?t soon forget!
L’événement Vendredis de l’été Concert les Ga’Coustiques Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Visite guidée sur les traces de Marie Hart Bouxwiller 26 août 2026
- Soirée magique sous les étoiles Bouxwiller 15 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller 19 septembre 2026
- Flânerie d’automne Bouxwiller 20 septembre 2026