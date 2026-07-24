Informations pratiques

Bouxwiller

Vendredis de l’été Concert les Ga’Coustiques

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Avec les Ga’Coustiques, montez à bord le temps d’une soirée et partagez une aventure musicale que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Clap de fin festif pour les Vendredis de l’été avec Les Ga’coustiques !

Un trio de copains du pays de Bitche qui vous embarque pour un voyage musical aux airs celtiques et aux parfums de fête !

Au programme violon endiablé, flûte, guitare, harmonica et des reprises de Brel, Renaud, Louise Attaque… le tout saupoudré d’une bonne dose de bonne humeur et de jig irlandaise !

Une soirée qui sent bon la musique, l’amitié et les terrasses animées ! 0 .

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

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English :

Come aboard Les Ga?Coustiques for an evening of musical adventure you won?t soon forget!

L’événement Vendredis de l’été Concert les Ga’Coustiques Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre