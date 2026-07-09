Visite guidée sur les traces de Marie Hart Bouxwiller
mercredi 26 août 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Visite guidée sur les traces de Marie Hart
3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
En compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, découvrez la ville de Bouxwiller à travers les yeux de Marie Hart, romancière et poétesse née en 1856.
Visite guidée « Sur les traces de Marie Hart »
En compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, découvrez la ville de Bouxwiller à travers les yeux de Marie Hart, romancière et poétesse née en 1856. Vous découvrirez les lieux qui lui sont liés et avec eux la passionnante histoire d’une femme de caractère ayant vécu l’époque de la Grande Guerre.
Animation gratuite. Places limitées. Réservation obligatoire
Durée 2h
Départ Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller .
3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu
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English :
With Laure Lickel, in charge of mediation, discover the town of Bouxwiller through the eyes of Marie Hart, novelist and poetess born in 1856.
L’événement Visite guidée sur les traces de Marie Hart Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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