Informations pratiques

Bouxwiller

Vendredis de l’été Balade contée nocturne

Lavoir Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez en promenade, en compagnie de Laure Lickel, à travers la ville et les sentiers de la Nature, les secrets de la sorcellerie et les superstitions qui y sont liées.

Visite guidée nocturne Histoire de la sorcellerie, entre mythe et réalité

Découvrez en promenade, en compagnie de Laure Lickel, Chargée de Médiation, à travers la ville et les sentiers de la Nature, les secrets de la sorcellerie et les superstitions qui y sont liées.

Il est des choses visibles et d’autres invisibles pour le commun des mortels, mais tout un chacun a des ressources inespérées qui sommeillent en chacun et chacune… Saurez-vous les découvrir ?

Prévoir une lampe de poche et des chaussures adaptées. .

Lavoir Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

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English :

Join Laure Lickel on a walk through the city and along nature trails to discover the secrets of witchcraft and the superstitions associated with it.

L’événement Vendredis de l’été Balade contée nocturne Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre