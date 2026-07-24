Vendredis de l’été Balade contée nocturne Bouxwiller
vendredi 7 août 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Vendredis de l’été Balade contée nocturne
Lavoir Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Découvrez en promenade, en compagnie de Laure Lickel, à travers la ville et les sentiers de la Nature, les secrets de la sorcellerie et les superstitions qui y sont liées.
Visite guidée nocturne Histoire de la sorcellerie, entre mythe et réalité
Découvrez en promenade, en compagnie de Laure Lickel, Chargée de Médiation, à travers la ville et les sentiers de la Nature, les secrets de la sorcellerie et les superstitions qui y sont liées.
Il est des choses visibles et d’autres invisibles pour le commun des mortels, mais tout un chacun a des ressources inespérées qui sommeillent en chacun et chacune… Saurez-vous les découvrir ?
Prévoir une lampe de poche et des chaussures adaptées. .
Lavoir Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu
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English :
Join Laure Lickel on a walk through the city and along nature trails to discover the secrets of witchcraft and the superstitions associated with it.
L’événement Vendredis de l’été Balade contée nocturne Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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