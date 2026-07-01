Informations pratiques

Bouxwiller

Les Vendredis de l’été Fête des couleurs et concert

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Au programme lancers de poudres colorées, ambiance musicale avec le groupe You, buvette et petite restauration.

Préparez-vous pour une soirée haute en couleurs à l’occasion du chassé-croisé des vacances !

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.

Au programme lancers de poudres colorées (annulés en cas de mauvais temps), ambiance musicale avec le groupe You, buvette et petite restauration.

N’oubliez pas de venir avec votre tenue la plus colorée pour faire de cette soirée un véritable festival de couleurs !

Organisée par Anim’A Boux. .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16

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English :

On the program: colored powder throws, live music by the band You, a refreshment stand, and light snacks.

L’événement Les Vendredis de l’été Fête des couleurs et concert Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre