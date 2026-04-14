Bouxwiller

Soirée magique sous les étoiles

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Quand le soleil se couche, le spectacle commence sur la colline du Bastberg… Henri, guide nature et passionné d’astronomie, vous accompagne pour une exploration du ciel étoilé. Entre constellations, galaxies, légendes… et qui sait peut-être une étoile filante à observer !

La tête dans les étoiles

Quand le soleil se couche, le spectacle commence sur la colline du Bastberg… Henri, guide nature et passionné d’astronomie, vous accompagne pour une exploration du ciel étoilé. Entre constellations, galaxies, légendes… et qui sait peut-être une étoile filante à observer ! .

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 17 14 79 henrifischer67@gmail.com

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English :

When the sun goes down, the show begins on the Bastberg hill? Henri, a nature guide and astronomy enthusiast, accompanies you on an exploration of the starry sky. Among constellations, galaxies, legends… and who knows, maybe a shooting star!

L’événement Soirée magique sous les étoiles Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre