Chantier nature participatif sur le site Wasen Bouxwiller
samedi 12 septembre 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Chantier nature participatif sur le site Wasen
rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens !
Venez participer à la gestion du site Wasen au sein de la commune de Bouxwiller (67).
Ce chantier nature participatif se déroulera sur la journée, le technicien du CEN Alsace et/ou le conservateur bénévole vous accueilleront puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien et/ou le conservateur bénévole vous guideront dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies.
Les travaux à effectuer consisteront principalement à entretenir et restaurer des pelouses à orchidées.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, rien de plus simple ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous, aucune inscription n’est nécessaire.
Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.
Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches en biodiversité !
Créé en 1976, le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace (CEN Alsace CSA) est une association reconnue de mission d’utilité publique, experte dans la protection de la nature en Alsace.
0 .
rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come help us %E0 preserve Alsace’s natural habitats!
L’événement Chantier nature participatif sur le site Wasen Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Soirée magique sous les étoiles Bouxwiller 15 septembre 2026
- Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau Bouxwiller 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller 19 septembre 2026
- Flânerie d’automne Bouxwiller 20 septembre 2026
- Festival des sorcières et marché médiéval et Renaissance Bouxwiller 26 septembre 2026