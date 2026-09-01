Chantier nature participatif sur le site Wasen Bouxwiller

Informations pratiques

Bouxwiller

Chantier nature participatif sur le site Wasen

rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens !

Venez participer à la gestion du site Wasen au sein de la commune de Bouxwiller (67).

Ce chantier nature participatif se déroulera sur la journée, le technicien du CEN Alsace et/ou le conservateur bénévole vous accueilleront puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien et/ou le conservateur bénévole vous guideront dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies.

Les travaux à effectuer consisteront principalement à entretenir et restaurer des pelouses à orchidées.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, rien de plus simple ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous, aucune inscription n’est nécessaire.

Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches en biodiversité !

Créé en 1976, le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace (CEN Alsace CSA) est une association reconnue de mission d’utilité publique, experte dans la protection de la nature en Alsace.

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rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

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English :

Come help us %E0 preserve Alsace’s natural habitats!

L’événement Chantier nature participatif sur le site Wasen Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre