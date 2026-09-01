Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau Bouxwiller

Informations pratiques

Bouxwiller

Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir et redécouvrir le musée du Pays de Hanau et son exposition temporaire. L’entrée sera gratuite tout le week-end !

Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau

Lors des Journées européennes du Patrimoine, (re)découvrez le Musée du Pays de Hanau qui présente l’histoire, l’environnement et les arts et traditions populaires du territoire, dans un magnifique ensemble architectural des XIVe et XVIe siècle. Un parcours de visite immersif et familial vous est proposé afin de découvrir cette région unique, berceau de la coiffe noire à grand nœud et du bretzel.

Un temps pour découvrir également une exposition qui s’intéresse aux costumes régionaux ainsi qu’aux usages et fonctions derrière la variété des étoffes, des broderies et l’infinité des techniques employées. Le textile peut-il retracer des parcours de vie ? Comment est née la coiffe à grand nœud noire ? Les réappropriations, artistiques, historiques ou encore folkloriques, permettront aussi de saisir la richesse, la longévité et les sources d’inspiration que constitue cette histoire textile locale.

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3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

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English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover and rediscover the Pays de Hanau Museum and its temporary exhibition. Admission is free all weekend!

L’événement Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre