Festival des sorcières et marché médiéval et Renaissance Bouxwiller
samedi 26 septembre 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Festival des sorcières et marché médiéval et Renaissance
place du château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
A l’occasion du Festival des Sorcières, Bouxwiller sera plongée dans le passé grâce à un grand marché médiéval et Renaissance. Vous y trouverez de nombreuses animations de rues, des campements, des ateliers interactifs, des concerts ainsi que plusieurs points de restauration qui proposeront des mets médiévaux.
Après deux éditions ensorcelantes, le Festival des Sorcières revient à Bouxwiller pour un week-end magique et mystérieux. Rendez-vous pour un véritable voyage à travers le temps !
Au programme
– Un marché où artisans et marchands vous proposent leurs créations
– Des spectacles de rue et déambulations
– Des concerts et animations musicales
– Différents ateliers (maquillage, fabrication de grimoires…)
Le centre historique, labellisé Petites Cités de Caractère®, se transformera en un univers fascinant, où légendes et traditions prendront vie. 0 .
place du château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 centre.culturel@bouxwiller.eu
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English :
For the Festival des Sorcières, Bouxwiller will be plunged into the past with a large medieval and Renaissance market. You’ll find plenty of street entertainment, encampments, interactive workshops, concerts and several food outlets serving medieval delicacies.
L’événement Festival des sorcières et marché médiéval et Renaissance Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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