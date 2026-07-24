Informations pratiques

Bouxwiller

Vendredis de l’été Concert baroque

rue de l’Eglise Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert inédit réunissant flûte et accordéon autour d’un répertoire baroque des XVII¿ et XVIII¿ siècles. Au programme, des œuvres de Johann Sebastian Bach et Georg Friedrich Haendel, revisitées avec une nouvelle palette de couleurs sonores.

Marc Hervieux et Bogdan Nesterenko se réunissent autour de sonates et de suites de la fin du 17ème et du 18ème siècle, dans une formation nouvelle et inédite.

L’envie de réunir ces deux instruments qui ne se sont jamais rencontrés dans l’histoire de la musique n’est pas un caprice excentrique mais bien une volonté d’associer des couleurs et des dynamiques convaincantes, et proposer à ce répertoire un nouvel éclairage.

Au programme, des sonates pour flûte et clavier obligato de J. S. Bach où l’enchevêtrement des trois voix donne à ces œuvres une grande densité, comme si la musique s’inscrivait dans le mouvement perpétuel d’un moulin…

Nous pourrons entendre des suites françaises, reconnaissables au style fleuri, pleines de tendresse et de mélancolie.

Dans un style plus italien, des sonates de Haendel, à la fois expressives et virtuoses, rappellent l’écriture vocale du compositeur. .

rue de l’Eglise Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 79 32 uepal.bouxwiller@orange.fr

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English :

A unique concert bringing together the flute and the accordion to perform a Baroque repertoire from the 17th and 18th centuries. The program features works by Johann Sebastian Bach and Georg Friedrich Handel, reinterpreted with a new palette of sound colors.

L’événement Vendredis de l’été Concert baroque Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre