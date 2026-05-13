Bouxwiller

Flânerie d’automne

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Guidés par Henri, partez pour une marche détente au cœur de l’automne.

Guidés par Henri, partez pour une marche détente au cœur de l’automne. Flânez parmi les feuilles aux couleurs chaudes, écoutez le bruissement du vent et le chant des oiseaux, et respirez l’air frais de la saison. Anecdotes et secrets sur la faune, la flore et les paysages environnants viendront enrichir votre promenade. .

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 05 39 84 hexehoft@gmail.com

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English :

Guided by Henri, set off on a relaxing walk in the heart of autumn.

L’événement Flânerie d’automne Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre