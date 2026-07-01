Informations pratiques

Bouxwiller

Les demoiselles de la nuit

Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte des chauve-souris de la colline du Bastberg.

Le jour, elles se font discrètes; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg. .

Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org

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English :

%C0 Through a fun, audio-based approach, let’s %E0 set out to discover the bats of Bastberg Hill.

L’événement Les demoiselles de la nuit Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre