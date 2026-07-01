Les demoiselles de la nuit Bouxwiller
samedi 25 juillet 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Les demoiselles de la nuit
Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte des chauve-souris de la colline du Bastberg.
Le jour, elles se font discrètes; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit, à la colline du Bastberg. .
Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Through a fun, audio-based approach, let’s %E0 set out to discover the bats of Bastberg Hill.
L’événement Les demoiselles de la nuit Bouxwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Portes ouvertes au Folklore International Bouxwiller 18 juillet 2026
- Festival folklorique international d’Imbsheim Bouxwiller 18 juillet 2026
- Faire germer les idées Bouxwiller 19 juillet 2026
- Sortie Chauves-souris Bouxwiller 25 juillet 2026
- Visite guidée sur les traces de Marie Hart Bouxwiller 26 août 2026