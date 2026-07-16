De la vigne au verre de vin, Vignoble Alain Robert, Chançay

Informations pratiques

De la vigne au verre de vin Samedi 19 septembre, 15h00 Vignoble Alain Robert Indre-et-Loire

40€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

C’est un circuit complet que je vous propose avec cette visite guidée : du cep de vigne et du raisin au verre de vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en activité.

Notre visite débutera dans le vignoble, puisque c’est là que tout commence – pas de bon vin sans beaux raisins ! Vous découvrirez le cycle de la vigne, les paysages viticoles et le terroir de Vouvray, ainsi que le travail du vigneron pendant l’année lors d’une balade commentée dans les vignes (circuit d’environ 2 kilomètres, prévoyez de petites chaussures de marche). Cette visite guidée dans les vignes sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les AOC françaises et leurs exigences.

Cette randonnée sera suivie d’une visite du chai et de la cave troglo (pensez à prendre une petite laine si vous êtes frileux.se) pour découvrir les vinifications et la méthode traditionnelle, utilisée pour l’élaboration des vins de fines bulles.

En fonction de la date de votre visite, peut-être aurez-vous la chance d’assister à une mise en bouteille, un dégorgement, à l’étiquetage des bouteilles ?… ou encore aux vendanges ?

Cette expérience œnologique se conclura par une dégustation de 7 vins de Vouvray/Touraine/Loire servis avec des ardoises de mets régionaux (rillettes de poisson de Loire, fromages et charcuteries de Touraine, nougat de Tours ou macaron de Cormery… soit une douzaine de bouchées au total) en accord avec les vins – un moment convivial et gourmand attendu par tous, pendant lequel vous aurez l’occasion de goûter toutes les couleurs et tous les styles de vin (pétillant, rouge, rosé, blanc sec et moelleux) !

Cette visite complète est proposée à la fois aux débutants et aux amateurs de vin (nous avons déjà reçu des sommeliers américains sur cette visite). Notre discours s’adapte, par conséquent, aux connaissances de chacun.

Dans le cas de contraintes alimentaires (régime végétarien, régime sans gluten, femme enceinte), merci de nous le faire savoir à l’avance afin que nous puissions adapter les mets servis lors de la dégustation. Pour les personnes intolérantes au gluten, nous vous recommandons d’apporter votre propre pain (nous ferons notre possible pour vous en servir, mais il ne nous est pas toujours possible d’en trouver et d’en acheter dans les jours précédents les dégustations).

Vignoble Alain Robert Charmigny 37210 Chançay Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 52 16 97 07 http://www.rdvdanslesvignes.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.rdvdanslesvignes.com/visites-vignes-caves-vouvray-val-de-loire/de-la-vigne-au-verre-de-vin/ »}]

C’est un circuit complet que je vous propose avec cette visite guidée : du cep de vigne et du raisin au verre de vin, en vous immergeant, dans un domaine viticole familial en activité.

©ADT Touraine – Léonard de Serres