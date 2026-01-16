De l’art dans les jardins Vinon
De l’art dans les jardins Vinon dimanche 24 mai 2026.
De l’art dans les jardins
Vinon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vinon ouvre ses jardins à l’art !
Venez flâner, admirer et échanger avec des artistes passionnés dans un cadre enchanteur !
Le Comité des Fêtes de Vinon invite tous les amateurs d’art à une expérience unique une exposition à ciel ouvert dans 10 jardins privés, exceptionnellement ouverts au public !
Peintres, céramistes, bijoutiers, créateurs de décorations et bien d’autres artistes talentueux vous feront découvrir leur univers !
Vinon & Hameau de Bannon
Parcours fléché pour une découverte libre et immersive .
Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85
English :
Vinon opens its gardens to art!
Come and stroll, admire and chat with passionate artists in an enchanting setting!
