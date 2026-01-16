De l’art dans les jardins

Vinon

24 mai 2026, 10h00-19h00

fin : 2026-05-24 19:00:00

2026-05-24

Vinon ouvre ses jardins à l’art !

Venez flâner, admirer et échanger avec des artistes passionnés dans un cadre enchanteur !

Le Comité des Fêtes de Vinon invite tous les amateurs d’art à une expérience unique une exposition à ciel ouvert dans 10 jardins privés, exceptionnellement ouverts au public !

Peintres, céramistes, bijoutiers, créateurs de décorations et bien d’autres artistes talentueux vous feront découvrir leur univers !

Vinon & Hameau de Bannon

Parcours fléché pour une découverte libre et immersive .

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire

English :

Vinon opens its gardens to art!

Come and stroll, admire and chat with passionate artists in an enchanting setting!

