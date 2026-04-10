Exposition De l’art dans les jardins Vinon
Exposition De l’art dans les jardins Vinon dimanche 24 mai 2026.
Vinon
Exposition De l’art dans les jardins
Vinon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Exposition Art dans nos jardins organisée par le comité des Fêtes de Vinon.
Vinon ouvre ses jardins à l’art !
Le Comité des fêtes de Vinon vous invite à une expérience artistique unique au cœur du village. Flânez à travers de magnifiques jardins transformés pour l’occasion en véritables galeries à ciel ouvert.
Plus de 30 artistes vous y présentent leurs œuvres, réparties dans une dizaine de jardins à Vinon et Bannon. Une belle opportunité de rencontrer les créateurs, d’échanger et de découvrir des univers variés dans un cadre naturel enchanteur.
Ne manquez pas également l’exposition des lauréats du concours photo sur le thème Art et Nature . Vous souhaitez participer ? Les inscriptions sont ouvertes par mail ou via la page Facebook de l’événement.
Départ du parcours au Café communal
Circuit entièrement fléché pour une visite en toute simplicité .
Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire comitefetesvinon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition Art in our gardens organized by the festival committee of Vinon.
L’événement Exposition De l’art dans les jardins Vinon a été mis à jour le 2026-04-10 par BERRY
À voir aussi à Vinon (Cher)
- Randonnée panoramique Vinon 26 avril 2026
- De l’art dans les jardins Vinon 24 mai 2026