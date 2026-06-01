De l’autre côté du jardin, Espace Lecture Carrefour 18, Rennes

De l’autre côté du jardin 5 – 7 juin Espace Lecture Carrefour 18 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le jardin de l’Espace Lecture se transforme en parcours à explorer librement.

Inspiré des jardins à l’anglaise et de l’univers de Lewis Carroll, le jardin est ponctué de propositions simples invitant à modifier son regard : observer un détail de très près, prendre du recul, regarder à travers un cadre, changer d’échelle ou encore nommer autrement ce que l’on voit.

Le public est invité à circuler librement dans le jardin, sans parcours imposé. À différents endroits, de courtes consignes ou invitations permettent d’expérimenter une autre manière de voir et de prêter attention à ce qui est habituellement discret.

Tout au long du week-end, des ateliers courts sont proposés en continu :

– écriture à partir de l’observation du jardin (mots, phrases, haïkus)

– empreintes végétales associées à des mots ou titres

– petites formes à emporter, réalisées sur place

Le vendredi est consacré à l’accueil de groupes scolaires, avec une proposition adaptée autour de l’observation, de lectures et de mise en mots.

Cette proposition privilégie une approche simple et accessible, sans mise en scène spectaculaire, pour inviter chacun à regarder autrement ce qui est déjà là.

Espace Lecture Carrefour 18 7 rue d’Espagne 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 29 62 https://www.instagram.com/espacelecturec18/ Le jardin de l’Espace Lecture Carrefour 18 est un petit jardin de proximité situé au cœur du quartier du Blosne à Rennes. Associé à un lieu dédié au livre, à l’écriture et à la création, il constitue un espace extérieur ouvert, propice à des temps de lecture, d’ateliers et de rencontres.

Sans être un jardin patrimonial, il est utilisé comme un support d’expérimentation et de médiation artistique, en lien avec les actions menées par l’association Lire et Délire. Il accueille ponctuellement des propositions autour du végétal, de l’observation, de l’écriture et de la fabrication (empreintes, carnets, livres d’artistes).

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, le jardin est envisagé comme un espace à parcourir et à regarder autrement, avec une proposition inspirée du jardin à l’anglaise et de l’univers de Lewis Carroll. Le jardin est situé dans le quartier du Blosne, à Rennes, à proximité immédiate du centre social Carrefour 18.

Accès en transports en commun :

– métro ligne A, station Fréville

– plusieurs lignes de bus à proximité

Stationnement possible à proximité.

Le site est accessible aux publics, avec une attention portée à l’accueil de tous.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le jardin de l’Espace Lecture se transforme en parcours à explorer librement.

©sophiemarotte