»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs Rouffilhac
»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs Rouffilhac samedi 22 août 2026.
»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs
Rouffilhac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
"Nous sommes les filles de Mélusine, les femmes-poissons", chantent les deux sirènes, messagères du monde fantastique et des rivières sauvages.
Laissez vous envoûter par leurs voix singulières pour embarquer dans un voyage poétique et fantastique où les femmes-poissons, entre conte et musique, vous guideront à la découverte des eaux que l’on habite, de l’eau qui nous habite.
"Nous sommes les filles de Mélusine, les femmes-poissons", chantent les deux sirènes, messagères du monde fantastique et des rivières sauvages.
Laissez vous envoûter par leurs voix singulières pour embarquer dans un voyage poétique et fantastique où les femmes-poissons, entre conte et musique, vous guideront à la découverte des eaux que l’on habite, de l’eau qui nous habite.
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Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
"We are the daughters of Mélusine, the fish-women", sing the two mermaids, messengers of the fantastic world and wild rivers.
Let yourselves be bewitched by their singular voices to embark on a poetic and fantastic journey where the fish-women, between tale and music, will guide you to the discovery of the waters we inhabit, the water that inhabits us.
L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs Rouffilhac a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon