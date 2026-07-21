Informations pratiques

Rouffilhac

Soirée Jazz avec le Trio Chanut

Place de la fontaine Rouffilhac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Si vous souhaitez profiter d'une bonne musique et de l'ambiance d'une soirée d'été, rendez-vous à Rouffilhac ! Le trio Chanut / DeBruijn / Lapeyre vous propose un programme de grands standards du jazz.

Si vous souhaitez profiter d'une bonne musique et de l'ambiance d'une soirée d'été, rendez-vous à Rouffilhac ! Le trio Chanut / DeBruijn / Lapeyre vous propose un programme de grands standards du jazz.

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Place de la fontaine Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10

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English :

If you want to enjoy great music and the atmosphere of a summer evening, come to Rouffilhac! The Chanut/DeBruijn/Lapeyre trio will be performing a program of classic jazz standards.

L’événement Soirée Jazz avec le Trio Chanut Rouffilhac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon