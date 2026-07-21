Soirée Jazz avec le Trio Chanut Rouffilhac
samedi 22 août 2026 · Rouffilhac
Informations pratiques
Rouffilhac
Soirée Jazz avec le Trio Chanut
Place de la fontaine Rouffilhac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Si vous souhaitez profiter d'une bonne musique et de l'ambiance d'une soirée d'été, rendez-vous à Rouffilhac ! Le trio Chanut / DeBruijn / Lapeyre vous propose un programme de grands standards du jazz.
Si vous souhaitez profiter d'une bonne musique et de l'ambiance d'une soirée d'été, rendez-vous à Rouffilhac ! Le trio Chanut / DeBruijn / Lapeyre vous propose un programme de grands standards du jazz.
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Place de la fontaine Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10
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English :
If you want to enjoy great music and the atmosphere of a summer evening, come to Rouffilhac! The Chanut/DeBruijn/Lapeyre trio will be performing a program of classic jazz standards.
L’événement Soirée Jazz avec le Trio Chanut Rouffilhac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon