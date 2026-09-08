De l’intention à la restitution photographique, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

De l’intention à la restitution photographique 10 octobre – 12 décembre, certains samedis Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme de Pau, Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Ce cycle de trois masterclass propose une découverte complète du processus photographique, de la lecture de l’image à l’impression des clichés. Les participants explorent la prose photographique, la connotation et l’interprétation des images, tout en acquérant les bases techniques de la photographie. Des boîtiers reflex numériques sont prêtés si besoin. En collaboration avec le collectif À Propos

SAM. 10 OCT. 14h Education à l’image

SAM. 14 NOV.14h – Initiation à la technique photographique et prise de vue suivant une thématique choisie

SAM. 12 DEC. 14h – Fin des prises de vue du 14 Nov, s’il y a lieu – Editing, post-production, impression

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourismepau.com/ »}] Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

Ce cycle de **trois masterclass** propose une découverte complète du processus photographique, de la lecture de l’image à l’impression des clichés. Les participants explorent la prose photographique,…

© Collectif À Propos