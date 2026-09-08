Vernissage Les maisons de Pays : L’habitat traditionnel en Pyrénées Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau

Informations pratiques

Pau

Vernissage Les maisons de Pays : L’habitat traditionnel en Pyrénées

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Le C.A.U.E 64 vous plonge au cœur du patrimoine architectural des Pyrénées-Atlantiques et vous fait découvrir les spécificités des maisons traditionnelles basques et béarnaises. De la ferme isolée à la maison de village, chaque construction ancienne est inscrite dans son territoire et tire parti des avantages et des contraintes du site. Elle incarne ainsi une identité territoriale et reflète les transformations de la société rurale de l’époque.?

Le C.A.U.E 64 vous propose également de faire le point sur des matériaux du bâti ancien et de sa réhabilitation. Découvrez leurs provenances, leurs propriétés et les techniques de leur mise en œuvre. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Vernissage Les maisons de Pays : L’habitat traditionnel en Pyrénées

L’événement Vernissage Les maisons de Pays : L’habitat traditionnel en Pyrénées Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau