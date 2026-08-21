De Nièpce au numérique, 200 ans de la photographie, Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

De Nièpce au numérique, 200 ans de la photographie 18 – 20 septembre Pavillon Henri IV Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En 1826, l’ingénieur français Nicéphore Niépce fixe pour la première fois une image sur un support. Le procédé connaîtra de nombreux développements, avec notamment Louis Daguerre et les frères Lumière, et le matériel a connu beaucoup d’améliorations pour arriver à ce qu’on connaît aujourd’hui, mais la photographie était née.

La ville de Nogent-sur-Seine a souhaité s’inscrire dans le programme d’animations organisées partout en France en 2026 et 2027 pour marquer le bicentenaire de cette invention. Cette exposition, qui lance les festivités, rappelle l’origine de cette invention et ses évolutions, au travers de plus de 100 appareils photographiques du fonds Gérard Gouhier et des clichés inédits prêtés par le musée Niépce de Chalon-sur-Saône et des collectionneurs privés.

Pavillon Henri IV 15 Ancienne de Villenauxe 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.24.61.54 http://nogentsurseine.fr Maison d’habitation à pans de bois du XVIe siècle, restaurée en 2001. Selon la légende, elle aurait accueilli les amours du roi Henri IV et de la belle Gabrielle d’Estrées. Le lieu a été transformé en espace d’expositions temporaires thématiques et artistiques. Parking place des Petits Prés, à 100m.

En 1826, l’ingénieur français Nicéphore Niépce fixe pour la première fois une image sur un support. Le procédé connaîtra de nombreux développements, avec notamment Louis Daguerre et les frères et le …

© Ville Nogent-sur-Seine