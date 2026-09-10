De pionnier des centres commerciaux en France à référence mondiale : l’histoire de CAP3000, Centre commercial CAP3000, Saint-Laurent-du-Var

Informations pratiques

De pionnier des centres commerciaux en France à référence mondiale : l’histoire de CAP3000 19 et 20 septembre Centre commercial CAP3000 Alpes-Maritimes

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, CAP3000 ouvre ses coulisses et retrace son histoire : de premier centre commercial de France en 1969 à site emblématique récemment rénové, engagé et respectueux de son environnement.

Situé aux portes de la Méditerranée, dans une zone classée Natura 2000, CAP3000 vous invite à plonger au cœur d’un patrimoine technique, architectural, environnemental et humain unique, où nature, modernité et innovation se rencontrent.

Lauréat de nombreux prix prestigieux – notamment le MIPIM Awards 2022 du Meilleur centre commercial au monde, le Trophée FACT 2024 pour ses initiatives locales en matière de RSE, ainsi que les certifications Biodivercity et BREEAM niveau Excellent – CAP3000 s’impose aujourd’hui comme un modèle d’intégration paysagère, parfaitement inséré en bord de plage, entre mer et montagne.

Encadrement :

Les visites seront guidées par des experts du centre : Directeurs et responsables.

Infos pratiques & inscriptions

Les visites sont gratuites mais accessibles uniquement sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Chaque créneau dure 1h30 et accueille un groupe limité de participants.

Des audio-guides seront mis à disposition des particpants pour un meilleur confort lors de la visite.

Prévoyez des baskets confortables, les coulisses de CAP3000 s’étendent sur de longues distances !

Lieu de rendez-vous : Devant Mcdonalds, en face de la Tête dans les Nuages – CAP3000, Saint-Laurent-du-Var

☕ Accueil café en terrasse panoramique en début de visite

Goodies offerts à chaque participant

Programme :

1. Accueil collectif

Petit-déjeuner d’accueil pour l’ensemble des participants, suivi d’une courte introduction sur les thématiques clés de la matinée, en lien avec l’environnement, le patrimoine local et les engagements du centre.

2. Répartition en deux groupes

Les groupes participeront à deux ateliers en alternance :

Atelier immersion technique

Exploration guidée d’espaces habituellement non accessibles au public, à la découverte du fonctionnement interne du centre.

️ Atelier patrimoine & perspectives

Plongée dans l’histoire du centre, ses transformations majeures, et les projets à venir à travers différents supports visuels.

Inscrivez-vous dès maintenant pour une visite exclusive dans les coulisses de ce site d’exception !

Centre commercial CAP3000 217 Av. Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cap3000.com/ CAP3000 est un centre commercial situé à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Ouvert en 1969, c’est le premier centre commercial de France. Entièrement rénové, il accueille aujourd’hui plus de 300 boutiques, restaurants et services, avec une vue unique sur la mer. CAP3000 est aussi un lieu de vie dynamique, proposant régulièrement des animations, des concepts innovants et des expériences shopping variées. CAP3000 bénéficie d’une excellente accessibilité :

En voiture : Le centre est situé à proximité immédiate de l’A8 (sortie 49) et dispose de plus de 4 000 places de parking gratuites pendant 3 heures.

En transports en commun :

Bus : Plusieurs lignes de bus (notamment lignes 12, 20, 200, 400) desservent CAP3000 depuis Nice, Cagnes-sur-Mer, ou Antibes.

Train : La gare de Saint-Laurent-du-Var se situe à moins de 5 minutes à pied du centre.

En vélo ou à pied : Une piste cyclable longe le littoral jusqu’à CAP3000, et des arceaux à vélos sont à disposition.

Accessibilité PMR : Le centre est entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite avec ascenseurs, rampes, fauteuils roulants en prêt, et sanitaires adaptés.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, CAP3000 ouvre ses coulisses et retrace son histoire : de premier centre commercial de France en 1969 à site emblématique récemment rénové, et…

© architecture Groupe-6 photo Michel Denancé