De quelques homicides dans le 11ème (1800-2024) Médiathèque Violette Leduc Paris
De quelques homicides dans le 11ème (1800-2024) Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 juin 2026.
Les homicides sont les morts violentes que privilégient les médias. Il y a même, depuis l’Ancien Régime, des complaintes et des titres de presse spécialisés qui mettent le sang versé à la une. Le 11e arrondissement a connu son lot de meurtres médiatiques, familiaux ou non, isolés ou en série, commis par des individus ou des bandes criminelles. Cette conférence, présentée par Gilles Gony et Solange Dommanget, de l’association Histoire et mémoire du 11e arrondissement, évoquera quelques affaires emblématiques.
Inscriptions à partir du 20 mai 2026
Une conférence qui retrace les affaires emblématiques
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
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