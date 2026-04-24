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De quelques homicides dans le 11ème (1800-2024) Médiathèque Violette Leduc Paris

De quelques homicides dans le 11ème (1800-2024) Médiathèque Violette Leduc Paris

De quelques homicides dans le 11ème (1800-2024) Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Violette Leduc

Adresse : 18 rue Faidherbe

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Les homicides sont les morts violentes que privilégient les médias. Il y a même, depuis l’Ancien Régime, des complaintes et des titres de presse spécialisés qui mettent le sang versé à la une. Le 11e arrondissement a connu son lot de meurtres médiatiques, familiaux ou non, isolés ou en série, commis par des individus ou des bandes criminelles. Cette conférence, présentée par Gilles Gony et Solange Dommanget, de l’association Histoire et mémoire du 11e arrondissement, évoquera quelques affaires emblématiques.

Inscriptions à partir du 20 mai 2026

Une conférence qui retrace les affaires emblématiques
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris


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