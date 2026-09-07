De Saint-Sébastien au Planet, Monuments aux morts, Sarrians

Informations pratiques

De Saint-Sébastien au Planet Samedi 19 septembre, 15h00 Monuments aux morts Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Parcours pédestre de l’ancien cimetière (actuel Monument aux Morts) au Planet : évolution du faubourg saint-Sébastien, des remparts avec la disparition de la porte d’Amont. Les différents noms de cette zone et son évolution urbaine.

Monuments aux morts boulevard de verdun 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur De l’ancien cimetière au Planet : évocation du faubourg Saint-Sébastien et de ses évolutions Parking possible le long du boulevard de Verdun

De l’ancien cimetière au Planet : évolution du faubourg saint-Sébastien

©Nathalie Gensonnet