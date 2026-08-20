De Singing in the rain à Lalaland, Les comédies musicales s’invitent à la Médiathèque., Médiathèque de Levallois Gustave Eiffel, Levallois-Perret
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Levallois Gustave Eiffel · Levallois-Perret
Informations pratiques
De Singing in the rain à Lalaland,
Les comédies musicales s’invitent à la Médiathèque. Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Levallois Gustave Eiffel Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
De singing in th Rain à Lalaland, les comédies musicales s’invitent à la Mediathèque
Démonstration de claquettes par Swingtap, Victor Cuno et les show boys.
Un quizz en musique vivante au piano sera proposée au public pour retrouver les airs les plus connus de comédies musicales qui nous ont émus et enchantés.
Médiathèque de Levallois Gustave Eiffel 111 rue jean jaurès 92300 LEVALLOIS Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147157643 https://mediatheque.ville-levallois.fr/
Biblis en folie 2026
©ville de Levallois
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