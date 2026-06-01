Déambulation à la découverte des arbres, Arboretum du Lys, Champagnat

Déambulation à la découverte des arbres 5 – 7 juin Arboretum du Lys Creuse

Entrée : 6€, gratuit -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vendredi, samedi et dimanche : visite libre à la découverte des nombreuses variétés d’arbres de 14h à 18h et visite guidée à 15h.

Arboretum du Lys Chez la Vergeade, 23190, Champagnat, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 80 15 91 11 C’est dans un charmant petit vallon que cet arboretum de 2 ha, créé en 2008, propose une collection de cornouillers et bien d’autres essences dites remarquables. On peut également y découvrir, sur rendez-vous, le monde des abeilles. À 300 m du bourg de Champagnat

Découverte des nombreuses variétés d’arbres.

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