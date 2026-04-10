Champagnat

La Naute SOFAZ

Etang de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Réunion, le Maroc, le Burkina Fasoet la France. Ici, toutes les richesses de ces cultures semblent s’incarner et trouver leur place dans un élan de partage et de respect.

SOFAZ est plusqu’un simple groupe musical, c’est un phénomène culturel. Leur puissant mélange de maloya, de gnaoua et d’affro-électro crée un paysage sonore explosif qui trouve un écho profond auprès des publics du monde entier. Leurs musique ne se contente pas de divertir, elle unit et inspire. Sofaz perfectionné son art grâce à de nombreuses tournée, démontrant sa capacité à dynamiser les foules avec des ruythmes contagieux et une présence engageante. Ils nous surprennent entre qutres avec leur danse gnawa, guembi et djembé. .

Etang de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54 prog@lanaute.com

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English : La Naute SOFAZ

L’événement La Naute SOFAZ Champagnat a été mis à jour le 2026-04-10 par Marche et Combraille en Aquitaine